Incendio a Stromboli, produzione serie tv spiega: «E' successo per caso»

«La Società 11 Marzo Film Srl, produttrice della fiction «Protezione Civile», esprime tutto il proprio rammarico per quanto accaduto nell’isola di Stromboli e la propria vicinanza alla comunità dell’Isola che in queste ore ha dovuto fronteggiare gravi disagi e preoccupazioni. Alla luce dei primi rilievi e dei dati raccolti sul luogo dell’incidente, l'accaduto sembra dovuto al caso ed all’imprevedibile». Lo sottolinea in una nota la società «11 marzo», che sta realizzando a Stromboli la fiction sulla «Protezione civile», dal cui set è partito l’incendio che ha colpito l’isola.

Pubblicità

«Sono ancora in corso ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla dinamica del fatto ed i relativi risultati saranno messi a disposizione delle Autorità, con cui la produzione sta collaborando - si legge in una nota -. Tutti i necessari permessi ed autorizzazioni erano stati richiesti ed acquisiti e la realizzazione di ogni scena era stata affidata a professionisti di sicura esperienza e competenza. Si aggiunge, inoltre, che la produzione, pur in assenza di alcun obbligo in tal senso, aveva richiesto ed ottenuto la presenza ed il supporto dei Vigili del Fuoco». «Sarà fatto tutto il necessario - prosegue la nota - per cooperare con le Autorità e per limitare il più possibile il disagio sopportato dalla popolazione dell’Isola, che ha accolto la nostra troupe con grande calore ed accoglienza».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA