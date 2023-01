Incendio all'interno della ex Teverina di Comiso

Un incendio si è sviluppato, nel pomeriggio di oggi, nei locali della ex Teverina di Comiso. Si tratta di un ex oleificio ed ex saponificio, un sito di archeologia industriale abbandonato, nel centro di Comiso. Le fiamme si sono sviluppate in uno dei cortili del complesso industriale, ormai fatiscente, ma hanno interessato anche le strutture murarie. Sono intervenuti i vigili del fuoco. L'incendio dovrebbe essere doloso: qualcuno ha appiccato il fuoco ad alcuni cumuli di rifiuti che si trovavano nel cortile della ex Teverina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA