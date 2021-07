Ragazzo disperso in mare alla Plaia di Catania

Tre motovedette della Guardia Costiera di Catania, due unità navali dei vigili del fuoco e un mezzo della polizia sono impegnati nella ricerca di un giovane che risulta disperso in mare, alla Plaia: è stato visto per l’ultima volta in acqua, ma poi del ragazzo si sono perse le tracce. Una segnalazione telefonica ha allertato la Capitaneria di Porto e ha fatto scattare i soccorsi. Le operazioni, lungo tutto il litorale, sono coordinate dalla Sala Operativa. L’area è sorvolata dagli elicotteri della base aerea della Guardia Costiera. Le attività di ricerca sono in corso anche via terra con pattuglie della guardia costiera e della polizia.

