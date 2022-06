Rimorchio si sgancia da auto cisterna: tratto della Tangenziale chiuso nel Catanese

Un tratto della tangenziale, dallo svincolo S. Giorgio fino a quello di Misterbianco lungo la carreggiata Sr- Me, è stato chiuso per un intervento dei Vigili del Fuoco per le difficoltà in cui si è trovata una cisterna contenente alcol benzilico (numero ONU 1987) una sostanza altamente infiammabile. Pare che il rimorchio si sia sganciato dalla motrice mentre il mezzo era in movimento. Questo ha provocato un danneggiamento, seppur lieve, della cisterna che si è adagiata sull'asfalto incolonnandosi in avanti.

Pubblicità

Le operazioni di travaso del liquido sono terminate in tarda mattinata. L’autocisterna è stata rimossa dalla sede stradale, la tangenziale é stata riaperta alla viabilità. Lo rendono noto i vigili del fuoco di Catania dopo avere concluso l’intervento. Al momento non è stato segnalato nessun danno a persone o cose.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA