Scontro tra auto e moto a Siracusa: centauro ferito gravemente

Incidente stradale a Siracusa, subito dopo la rotatoria di Fontane Bianche, in direzione Avola. Secondo una prima ricostruzione pare che l’impatto si sia verificato tra una moto che marciava in direzione Avola e un furgone che andava verso Siracusa. Ad avere la peggio il centauro, che ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto gli agenti della Polizia municipale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dello scontro.

