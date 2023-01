Stromboli, nuova colata lavica: e in mattinata anche una scossa di terremoto in mare

Una nuova colata lavica è stata registrata sullo Stromboli. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha reso noto che "a partire dalle ore 21.15 di ieri sera dalle telecamere di sorveglianza si osserva un trabocco lavico dall’area craterica nord. Il fenomeno è ancora in corso. Nelle ultime 24 ore l’ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative mantenendosi all’interno dell’intervallo dei valori medi. La rete di monitoraggio Gnss non mostra allo stato attuale variazioni significative".

In mattinata però una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata in mare, alle ore 08:29, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al largo dell’arcipelago delle Eolie, tra la Sicilia e la Calabria. L’evento è stato localizzato a una profondità di 312 chilometri. E non si sa se è collegato alla fese eruttiva del vulcano

