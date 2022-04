Università, l'ex professore Gulotta si difende: "Mai influenzato un concorso"

Hanno risposto alle domande del gip Donata Di Sarno, respingendo le accuse gli indagati dell’operazione dei carabinieri che ha portato a due arresti e a 11 interdizione dai pubblici uffici per i casi dei presunti concorsi truccati al Policlinico di Palermo per i posti di professore universitario e di ricercatori. L’ex professore Gaspare Gulotta, arrestato venerdì scorso, assieme ai suoi figli Eliana, chirurgo al Civico, anche lei finita ai domiciliari, e Leonardo, medico pure lui, interdetto per un anno dai pubblici uffici, sono stati interrogati ieri. Gli interrogatori si sono conclusi a tarda notte.

Gulotta è difeso dagli avvocati Mario Bellavista e Giovanni Cascioferro. I figli Eliana e Leonardo sono difesi dagli avvocati Cascioferro e Monica Genovese. L’ex docente ha negato di aver mai influenzato un concorso o fatto accordi per scegliere i vincitori. E insieme alla figlia hanno respinto le accuse di calunnia nei confronti dell’ex genero. Gli avvocati stanno valutando se presentare ricorso al tribunale del Riesame.



