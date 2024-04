Strage di Altavilla, Barreca: «Stavamo per uccidere anche mia figlia di 17 anni, ma è stata salvata da una bufera di vento»

L'ESORCISMO

Il padre e i due fanatici religiosi che sarebbe stati i complici avrebbero interpretato la tempesta come la presenza dei demoni

«La figlia di 17 anni della famiglia Barreca sarebbe stata la prossima vittima. Si è salvata a causa di una bufera di vento interpretata dal padre e dai due fanatici religiosi come la presenza dei demoni che stavano per compiere l’atto conclusivo uccidendo anche la ragazza che nel frattempo era stata bendata e chiusa nella stanza dopo che Antonella e i due fratelli erano morti». E’ quanto emerge dal racconto fatto da Giovanni Barreca, che si trova nel carcere di Enna, all’avvocato Giancarlo Barracato e alla criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa nella valutazione della capacità di intendere e di volere dell’uomo.

«La figlia di 17 anni era stata legata e portata in camera bendata. Solo che durante l’esorcismo su Altavilla Milicia si è abbattuta una bufera tanto che la notte tra il 10 e l’11 febbraio i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per alberi caduti e danni provocati dal forte di vento – dicono l’avvocato e la consulente – Un segno per i tre, Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente che hanno abbandonato la villetta lasciando la ragazza chiusa in camera. Barreca è andato via in ciabatte. Dopo avere dormito in auto e avere chiamato la sorella e il fratello ha chiamato i carabinieri».

Voce di Dio