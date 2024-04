Strage in famiglia, coppia presunti assassini chiede interrogatorio

Nel Palermitano

Presenteranno lunedì la richiesta di essere interrogati dai pm di Termini Imerese Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia accusata di aver assassinato ad Altavilla Milicia, insieme a Giovanni Barreca e a sua figlia, la moglie e i due figli maschi dell’uomo. Oggi i due, che avrebbero sterminato la famiglia nel corso di un esorcismo, hanno incontrato i loro legali, l’avvocato Marco Rocca, che difende Carandente, e Fabio Critelli Janfer, difensore della donna.