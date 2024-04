Tafferugli durante Padova-Catania, individuati altri 4 ultras etnei

Calcio e disordini

Sono accusati di violenza, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive

La Polizia di Stato di Catania ha individuato altri quattro ultras etnei che avrebbero partecipatoai tafferugli a Padova il 19 marzo scorso durante l’intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra il Calcio Padova ed il Catania. Sono accusati di violenza, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Gli indagati hanno 26, 31, 36 e 48 anni, uno dei quali con precedenti per reati connessi alle manifestazioni sportive e già sottoposto a Daspo. Altri due hanno precedenti per reati comuni.Proseguono gli approfondimenti e gli accertamenti congiunti da parte delle Digos di Catania e Padova anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di Daspo.

