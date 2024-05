Taormina, la famiglia di Francesco dà l’ok: prelievo multiorgano al San Vincenzo

il caso

L'atto di generosità dopo la constatazione della morte cerebrale del ragazzo coinvolto in un incidente stradake

Prelievo multiorgano all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Sono sette le vite salvate, tra cui una bambina. “La morte di Francesco Caruso, 22 anni, avvenuta qualche giorno fa, dopo uno scontro frontale sabato pomeriggio sulla Statale 114 a Taormina ha colpito tutta la comunità, ma il nobile gesto della famiglia che ha donato gli organi e la competenza dei medici del San Vincenzo di Taormina farà vivere 7 persone” spiega il commissario straordinario dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì che si è anche complimentato con l’équipe coordinata da Giuseppe Bova che ha eseguito l’intervento, dopo l’accertamento di irreversibilità delle funzioni cerebrali da parte della commissione medica.

“Dopo la constatazione del decesso, – prosegue Cuccì – si è messa in moto la complessa macchina per le operazioni di espianto degli organi (cuore, fegato, reni e cornee) che ha permesso di salvare la vita a delle persone, tra cui una bambina a Torino e altri pazienti all’Ismett e al Civico di Palermo”.