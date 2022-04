Romantic, Mario Biondi e il mix tra jazz e soul per raccontare tutte le facce dell'amore

Mario Biondi è ritornato nella sua Catania. All'interno de “La Feltrinelli” di Catania, condotto da Salvo La Rosa, Biondi ha incontrato il pubblico siciliano per presentare il suo nuovo disco “Romantic”, dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all'amore per i genitori e per i figli.

E non a caso ha scelto di inserire, tra i 6 brani inediti e 9 rivisitazioni di standard dal repertorio internazionale, anche "Tu Malatia" in lingua siciliana cui il crooner è molto legato perché scritto dal padre Stefano Biondi. “Romantic è un progetto eterogeneo, nel quale il jazz si sposa con il soul, il classico con il napoletano. Un mix di sfaccettature dell'artista Mario Biondi. Dei sei inediti quattro sono in inglese (Romantic Song, If I love you, Loneliness, Prisoner), uno in italiano (Fino all'ultimo respiro scritto da Maurizio Fabrizio) e uno in napoletano Ricuordate con Lina Sastri, la sola ospite del progetto.

Mario Biondi, però non si è voluto risparmiare per la sua isola, ha scelto la sua Sicilia per allestire e curare la regia e i particolari del suo nuovo prossimo tour europeo. Lo fa scegliendo il cuore dell’isola e la città più alta d’Italia, Enna e il Teatro Garibaldi, un gioiello di architettura teatrale di fine ‘800, classico teatro all’italiana, che ospiterà le prove al chiuso del nuovo live show e la prova generale “data zero” del tour.

Giovedì 5 maggio alle 21 il palco del Teatro Garibaldi lo vedrà infatti esibirsi insieme alla sua band, proponendo i più grandi successi di repertorio e i brani del nuovo album “Romantic”.

All’indomani della data zero, venerdì 6 maggio ore 21, il tour prenderà il via nella sua città, Catania, al Teatro Metropolitan. In radio e in digitale con “Romantic song”, il brano che anticipa l’uscita dell’album, con il testo firmato dallo stesso Biondi che ne ha composto anche la musica con Massimo Greco e David Florio, è uno degli inediti di questo progetto interamente dedicato all’amore declinato attraverso i mondi sonori più cari all’artista che qui si rifà al groove degli anni ’70.

