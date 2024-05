Borsa: Asia poco mossa dopo la Fed, Europa attesa in rialzo

agenzia

Anche i future su Wall Street sono positivi

MILANO, 02 MAG – Le Borse di Asia e Pacifico archiviano la seduta poco mosse con le Piazze cinesi chiuse e dopo che la Fed, come atteso, ha lasciato i tassi fermi indicando che per un taglio ci vuole ancora tempo. Tokyo è marginale con un -0,1% nell’ultima seduta della settimana, prima della lunga pausa della Golden Week in Giappone. Anche Seul è cedente (-0,31%). Svetta, invece, Hong Kong che guadagna oltre il 2%. Gli indici europei sono attesi in generale rialzo anche se cauto. Positivi i future su Wall Street. Dopo l’inflazione nell’eurozona e la Fed, la lente della settimana è a domani ai dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.

