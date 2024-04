Borsa: l’Asia conclude positiva, bene i listini cinesi

agenzia

Chiuse le principali Borse europee per il Venerdì di Pasqua

MILANO, 29 MAR – Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico generalmente positivi, con i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen in aumento attorno al punto percentuale. In rialzo dello 0,5% Tokyo nonostante il calo della produzione industriale in Giappone per il secondo mese consecutivo, mentre Seul ha concluso piatta. Chiuse Sidney e Hong Kong, così come oggi non scambiano tutte le principali Borse europee nel giorno del Venerdì di Pasqua.

