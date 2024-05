agenzia

L'indice Ftse Mib si attesta a 33.629 punti

MILANO, 03 MAG – Chiusura in leggero calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,32%, a 33.629 punti, fanalino di coda tra le Borse europee.

