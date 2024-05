Calderone, ‘nel decreto 2,8 miliardi per i bonus lavoro’

agenzia

'Misure per promuovere occupazione buona e di qualità'

ROMA, 03 MAG – “Ai provvedimenti che avevamo già adottato, abbiamo aggiunto quelli della parte lavoro nel decreto Coesione, che vale 2 miliardi e 800 milioni di euro, studiati per promuovere il lavoro buono e di qualità”. Lo sottolinea la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, riferendosi alle risorse per le misure sul lavoro che riguardano gli incentivi per l’assunzione di giovani, donne, lavoratori svantaggiati soprattutto nelle aree del Mezzogiorno e l’autoimpiego.

