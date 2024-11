Cdp Ra SGr, ora partecipazione diretta in progetto Guido Reni

agenzia

Cambio di procedura con ricerca di un partner industriale

ROMA, 12 NOV – Cdp Real Asset Sgr parteciperà direttamente nella società, in partnership con soggetti privati, per la riqualificazione dell’ex Caserma Guido Reni di Roma, situata di fronte al Museo Maxxi e dove sorgerà il nuovo Museo della Scienza. Lo ha deciso il cda della società “a conferma dell’elevata valenza strategica che il progetto rappresenta per il gruppo Cdp”. In precedenza il procedimento, che prevedeva la cessione, aveva visto la società Coima assieme ad altri investitori istituzionali, l’unica a rimanere in gara con un’offerta vincolante. Prosegue, nel frattempo, “senza alcuna interruzione l’iter di approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione – secondo quanto concordato con il Comune di Roma – in coerenza con i tempi previsti per la realizzazione del nuovo Museo della Scienza”, puntualizza la nota. L’ex Caserma Guido Reni copre un’area del quartiere Flaminio di Roma di oltre 5 ettari: il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di un comparto pubblico che ospiterà il nuovo Museo della Scienza e di un comparto privato di 45.000 metri quadrati a destinazione residenziale – inclusa una quota di social housing – ricettiva e commerciale, oltre ad aree verdi, a piazze e percorsi pedonali attrezzati, a parcheggi pubblici, a un centro civico e ad una biblioteca di quartiere. Cdp Real Asset “promuoverà – nel proprio ruolo istituzionale di catalizzatore di risorse del mercato nelle iniziative di rigenerazione urbana – una nuova fase del processo, rivolgendosi al mercato per individuare il partner industriale da affiancare nello sviluppo dell’intervento di riqualificazione, mantenendo la propria partecipazione nell’iniziativa e il proprio presidio sulla componente sociale dell’operazione”.

