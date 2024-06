Fincantieri vara aumento di capitale per acquisire Uas

agenzia

Ok dall'assemblea degli azionisti, importo fino a 500 milioni

TRIESTE, 11 GIU – L’assemblea straordinaria degli azionisti di Fincantieri ha conferito al cda la facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di 500 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo. Il cda avrà potere per stabilire ogni termine o condizione dell’aumento di capitale delegato in opzione e dell’aumento di capitale delegato riservato. Come era stato annunciato nei giorni scorsi, l’aumento di capitale servirà per l’acquisizione da Leonardo di “Underwater Armament Systems” (Uas) che, fa seguito alla recente acquisizione di un’altra societa’ del comparto, la Remazel. Infine, l’assemblea ordinaria ha approvato un aumento dell’emolumento complessivo lordo annuo del collegio sindacale da 89 mila a 157.500 euro (al presidente del collegio sindacale importo di 67.500 euro; a ciascun sindaco effettivo un importo di 45 mila).

