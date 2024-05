Fmi apre una linea di credito da 8,1 miliardi per la Colombia

agenzia

'Essenziale la normalizzazione delle politiche monetarie'

NEW YORK, 26 APR – Il Fondo Monetario Internazionale ha aperto una linea di credito da 8,1 miliardi di dollari per la Colombia. “Andando avanti, un’attenta normalizzazione delle politiche monetarie e di bilancio e progressi decisi nelle riforme strutturali sono essenziali per eliminare gli squilibri, rilanciare gli investimenti, diversificare l’economia e aumentare il potenziale di crescita”, afferma il Fmi.

