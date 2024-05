Finanza: Iif, nuovo record debito globale a 315 mila mld dollari, 333% Pil mondiale**

Adnkronos

Roma, 7 mag. – E’ una corsa senza freni quella del debito globale che è aumentato di 1.300 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024, raggiungendo un nuovo massimo storico a oltre 315 mila miliardi di dollari, pari al 333% del Pil mondiale. Lo segnala l’Institute of International Finance spiegando che questo incremento segna il secondo aumento trimestrale consecutivo ed è stato trainato principalmente dai mercati emergenti, dove il debito è salito a un livello senza precedenti di oltre 105 mila miliardi di dollari, 55 mila miliardi di dollari in più rispetto a dieci anni fa. La maggior parte di questo aumento dei mercati emergenti è venuto da Cina, India e Messico nel primo trimestre del 2024. Al contrario, Corea, Tailandia e Brasile hanno visto i cali più significativi del valore in dollari del loro debito totale.

I livelli di debito totale nelle economie avanzate sono rimasti sostanzialmente stabili nel primo trimestre, dal momento che la riduzione del debito delle famiglie e delle società non finanziarie ha compensato il continuo aumento dell’indebitamento del settore pubblico e finanziario. L’aumento complessivo si è concentrato principalmente negli Stati Uniti e in Giappone, seguiti da Irlanda e Canada, mentre i cali più significativi sono stati osservati in Svizzera e Germania.