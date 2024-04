Il governo convoca Tim e Vivendi. Sul tavolo ancora la Rete

agenzia

Incontro con il Comitato Golden Power il 2 aprile

MILANO, 29 MAR – Il governo convoca Tim e Vivendi. Il 2 aprile i vertici del gruppo telefonico e quelli del suo primo azionista francese saranno ricevuti a Roma dal comitato golden power per un supplemento di indagine sulla cessione di Metco a Kkr. Il via libera è già arrivato ma, secondo quanto anticipato dai quotidiani, il governo vorrebbe capire, in vista dell’assemblea del 23 aprile, quale orientamento avranno i francesi.

