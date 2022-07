Ania:domani assemblea annuale, focus su rilancio paese, Pnrr

ROMA, 04 LUG - Fare il punto sullo stato dell'industria assicurativa e sul ruolo che le assicurazioni potranno avere per il rilancio dell'Italia in questi anni difficili. Saranno questi i temi al centro dell'assemblea annuale dell'Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), che si terrà martedì 5 luglio a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica, dalle 10.30. All'evento, che sarà trasmesso in streaming sul sito dell'Ania e su ANSA.IT, parteciperanno rappresentanti del governo e delle istituzioni, autorità ed esponenti del mondo economico e finanziario. L'assemblea sarà anche l'occasione per discutere di innovazione e sostenibilità, temi sui quali il settore è impegnato nel solco del Pnrr.

