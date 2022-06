Borsa: Europa prosegue in rialzo con le auto, giù le utility

MILANO, 27 GIU - Le Borse europee proseguono in rialzo mentre si allentano i timori di un nuovo rialzo dell'inflazione Usa. Sui mercati continua a tenere banco il tema della crescita economica globale, mentre non si vedono spiragli di pace per la guerra in Ucraina. Fari puntati anche sui prezzi delle materie prime, con il gas che rialza la testa. L'euro è in rialzo sul dollaro a 1,0582 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. In rialzo Francoforte (+1,2%), Londra (+0,6%), Parigi (+0,5%), Madrid (+0,1%). I listini sono sostenuti dal comparto dell'auto (+1,9%) e l'industria (+1,5%). Bene anche l'energia (+0,7%), con il calo del prezzo del petrolio. Il Wti scende dello 0,6% a 106 dollari al barile e il Brent dello 0,3% a 112 dollari. Andamento positivo anche per le banche (+0,3%) mentre sono in flessione le assicurazioni (-0,1%). Deboli le utility (-0,1%), con il prezzo del gas in rialzo. Ad Amsterdam il prezzo sale a 132 euro al Mwh, con un incremento del 3,1% dopo il balzo iniziale a 136 euro. Sul versante delle materie prime è in rialzo l'oro a 1.838 dollari l'oncia e l'argento a 21,52 dollari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA