Borsa: Milano +0,5% con energia e banche, spread a 199 punti

MILANO, 25 MAG - La Borsa di Milano a metà giornata viaggia in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,5% ma sotto i 24mila punti. Lo spread tra Btp e Bund è nell'area dei 199 punti con il rendimento del decennale italiano che supera il 2,93%. Resta l'evidenza dei titoli legati all'energia con il petrolio in rialzo. Tenaris che è la migliore, sale del 2,97%. A seguire Eni (+2,91%) che, tra l'altro, ha firmato un memorandum d'intesa con Cnh Industrial (+0,83%) e Iveco Group (-0,61%) per sviluppare potenziali iniziative congiunte negli ambiti dell'agricoltura, della mobilità sostenibile e dell'educazione. Acquisti poi sulle banche con Bper (+1,92%), Banco Bm (+1,43%), Unicredit (+1,33%) e Intesa Sanpaolo (+1,09%) in luce. Sotto la lente Banca Generali (-1,9%) che è in pressing sulla svizzera Cfe da cui ha acquistato delle cartolarizzazioni relative a crediti di impresa che poi ha venduto ai propri clienti professionali e che vedono una parte dei crediti sottostanti affrontare una fase di stress. In calo infine Mfe dopo i conti con le azioni B che cedono 1,41% e le A lo 0,3%.

