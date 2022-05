Borsa: Milano migliora, ma resta in rosso (-0,7%)

MILANO, 12 MAG - Migliora a metà pomeriggio Piazza Affari, ma resta in rosso (-0,7%), la migliore tra le principali Borse europee. A pesare in positivo sono una serie di banche, da Unicredit (+4,3%) a Bper (+2%), Intesa (+1,4%) e Banco Bpm (+0,9%), mentre lo spread Btp-Bund è sceso verso 186 punti e il rendimento del decennale italiano è al 2,724%. Corre tra i semiconduttori Stm (+4,1%), bene Poste (+2,7%) e guadagnano Tim (+1,2%) e Pirelli (+0,9%). Tra i titoli peggiori del listino principale ci sono Hera (-6,7%) e A2a (-2,8%) tra le utility, Amplifon (-5,9%), tra i farmaceutici Recordati (-4,8%) e Diasorin (-2,7%). Non brillano i petroliferi, a partire dall'impiantistica di Tenaris (-2,7%), fino a Saipem (-2,6%) e Eni (-1,4%), col greggio che ha ripreso quota (wti +0,8%) a 106 dollari al barile e il brent a 107,9 dollari. Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di As Roma (+15,5%) a 0,423 euro, dopo che la sera precedente Dan Friedkin, a cui fa già riferimento l'86,8% del capitale, ha annunciato il lancio di un'opa sul restante 13,2%, al prezzo di 0,43 euro ad azione.

