Carburanti: Bellanova, intervento su accise non più rinviabile

ROMA, 15 MAR - "Un intervento sulle accise non è più rinviabile: ne sono assolutamente convinta ed è quello che dirò anche al Tavolo Autotrasporto tra poco. Il caro carburante rischia di strozzare un segmento strategico per il paese come quello dell'autotrasporto, ripercuotendosi su altri settori ugualmente essenziali e di prima necessità. Serve agire adesso, con coraggio e determinazione. Dopo sarebbe troppo tardi". Lo ha detto la Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, prima di aprire il Tavolo autotrasporto convocato per oggi al Mims.

