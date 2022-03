Eccellenze italiane ed emiratine agli Ceoforlife Awards 2022

ROMA, 29 MAR - Eccellenze italiane ed emiratine a confronto per promuovere la partnership Italia- Emirati arabi uniti e costruire insieme un futuro più sostenibile: di scena mercoledì 30 marzo alle ore 10 i "CEOforLIFE - ECI United Arab Emirates & Global Awards 2022", in collegamento Roma-Dubai dal Terra Auditorium del Padiglione Sostenibilità, nella cornice dell'Expo Dubai 2020, e dal St. Regis Rome. L'iniziativa realizzata in collaborazione con la società del Governo Federale degli Emirati Arabi Uniti, Etihad Credit Insurance (ECI), in partnership con eFM e Engineering e, come media partners, con ANSA, Wired e The Map Report intende raccontare e premiare le best practice di aziende Italiane ed emiratine che si sono distinte nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad elevato valore aggiunto, in linea con gli SDGs delle Nazioni Unite, con particolare attenzione all'impatto ambientale e sociale del business. Saranno presenti all'incontro: per gli Emirati Arabi Uniti, il Ministro dell'Economia, Bin Touq Al Marri e il Ministro del Commercio Estero, Thani Al Zeyoudi; per l'Italia, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio; il Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini; il Ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa; il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà; e il Ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone.

