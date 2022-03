NEW YORK, 21 MAR - La Fed alzerà i tassi di interesse più velocemente, ovvero più di un quarto di punto se necessario. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell, sottolineando che la banca centrale aggiusterà la sua politica con l'evolversi dell'outlook per centrare i suoi obiettivi. L'outlook dell'inflazione era deteriorato in modo significativo anche prime dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, aggiunge Powell.

