Giglio.com pronta a sbarcare in Borsa su Aim

(ANSA) - PALERMO, 16 LUG - Giglio.com, la società siciliana attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca e su scala globale che fa capo alla famiglia Giglio, ha presentato oggi a Borsa Italiana spa la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia è previsto il 21 luglio 2021, mentre per l’avvio delle negoziazioni la data è fissata per il 23 luglio 2021. Alantra assiste Giglio.com in qualità di Nominated Adviser e Global Coordinator.

La società ha anche nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto da 7 membri, di cui due indipendenti: Giuseppe Giglio (Presidente e Amministratore Delegato); Federico Giglio (Amministratore Delegato), Michele Giglio (Amministratore); Matteo Gatti (Amministratore); Francesco Tombolini (Amministratore); Mario Boselli (Amministratore Indipendente) e Alessandro Varisco (Amministratore Indipendente). Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. (ANSA).



