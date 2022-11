Intesa: 'Imprese Vincenti' a Bergamo, quinta tappa del tour

MILANO, 24 NOV - Arriva a Bergamo il roadshow di "Imprese Vincenti", il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale. Dopo gli incontri di Milano, Torino, Cuneo e Brescia, la quinta tappa è dedicata alla ricerca e alla formazione, con 10 Pmi lombarde protagoniste. L'evento, in programma il 25 novembre alle 17.30 nel Centro Congressi Giovanni XXIII a Bergamo, sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito del gruppo Intesa Sanpaolo e su Ansa.it. Interverranno, tra gli altri, Anna Roscio, responsabile Sales&Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo e Gianluigi Venturini, Direttore Regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo, accanto agli imprenditori che riceveranno il premio. Nel programma di quest'anno di Imprese Vincenti, giunto alla quarta edizione, i filoni progettuali del Pnrr acquistano una rilevante centralità, rappresentando sia alcuni dei parametri di selezione delle aziende che i temi portanti del tour che farà tappa nelle principali città italiane.

