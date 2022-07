Leonardo: +50,8% utile, a 267 mln nel primo semestre

ROMA, 28 LUG - Leonardo chiude i conti del primo semestre 2022 con un risultato netto in crescita del 50,8% a 267 milioni di euro con ricavi in aumento del 3,6% a 6,6 miliardi e ordini per 7,3 miliardi (+9,4%). L'Ebita è pari a 418 milioni (+11,8%). "I solidi risultati del primo semestre - sottolinea Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo - ci consentono di confermare la guidance per il 2022, grazie al miglioramento di tutti gli indicatori, inclusi l'EBITA e la cassa, e all'ulteriore consolidamento della crescita degli ordini in tutti i business, nei mercati domestici ed internazionali, il cui effetto si protrarrà in tutto il 2022".

