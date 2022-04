ROMA, 22 APR - Quotazioni del petrolio in calo in avvio di giornata. Il prezzo del greggio Wti scende dell'1,21% a 102,5 dollari al barile. In calo anche il Brent che cede l'1,25% a 106,9 dollari. Ad influire il proseguire della pandemia in Cina con il lockdown di Shangai e le prospettive di una stretta sui tassi da parte della Federal reserve.

