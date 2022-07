NEW YORK, 13 LUG - L'hedge fund Hinderburg Research scommette contro Elon Musk e investe in Twitter. "Abbiamo accumulato una significativa quota in azioni di Twitter", afferma il fondo osservando come l'azione legale della società che cinguetta pone una "minaccia credibile" all'impero di Musk. L'investimento è un'iniezione di fiducia in Twitter che vola a Wall Street e sale del 7,94%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA