Il rinascimento dello spettacolo dal vivo, cogliere l'attimo e osare di più

Il cartellone degli spettacoli della stagione promossa al Teatro Greco di Siracusa dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico è di grande qualità, con registi e interpreti di spessore. La Fondazione ha compiuto uno sforzo considerevole, nel pieno della pandemia, per programmare e garantire le rappresentazioni alle quali andremo ad assistere.

Pubblicità

Un simile impegno, fatto di volontà, professionalità e ottimismo, non potrà che essere premiato dai risultati, da valutare in ogni caso eccezionali date le condizioni di partenza. Tenere accesa la luce dell’Inda in questo momento è fondamentale, perché credo molto nelle potenzialità di una simile realtà, unica nel suo genere.

Lo spettacolo dal vivo sta conoscendo un potente rinascimento, con sempre più giovani che affollano le sale e ne apprezzano la particolarità, comprendendo appieno la magia del rapporto diretto tra pubblico e attori. Per l’Inda non sarà da meno e per questo bisogna cogliere l’attimo e osare di più.

Ritengo infatti possibile uno sviluppo, che sono pronto a sostenere, per affiancare al pregio indiscusso della stagione a Siracusa la possibilità di rappresentazioni in altri teatri antichi, dando vita a un circuito dei teatri di pietra che promuova questo carattere originale del mondo dello spettacolo italiano. Investiamo tutti affinché ciò accada.

* Ministro della Cultura





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA