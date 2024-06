Enna, Pagana: “Qui grande unità d’intenti”

Presentato il nuovo tecnico

Presentato il nuovo tecnico Giuseppe Pagana. Presenti oltre al tecnico troinese lo scorso anno al Rotonda, anche il direttore sportivo Giuseppe Restuccia, il dirigente Santi Capizzi, l’Amministratore delegato Fabio Montesano e il presidente Luigi Stompo.

”Parliamo di un allenatore che ha fatto bene in Serie D – ha detto Restuccia – per noi addetti ai lavori è il periodo più intenso e difficile, abbiamo grande responsabilità ma sono soddisfatto per la fiducia della società; il salto di categoria è importante e come tale occorre lavorare con grande abnegazione e con sforzi raddoppiati per raggiungere l’obiettivo di mantenere la D con l’unità di intenti da parte di tutti”.

“Per il sottoscritto è gratificante che qualcuno guardando i numeri fatti, mi abbia scelto – ha aggiunto Pagana -. L’essere appartenente a questo territorio è motivo di orgoglio: ricordo ancora che quando ero piccolo facevo la rappresentativa provinciale e venivamo al “Gaeta” a giocare. Era un sogno pensare di poter giocare qui. In questa categoria trovare persone che condividono le tue stesse idee non è facile e qui ho trovato unità di intenti con un progetto pluriennale anche se io una eventuale riconferma me la devo poi conquistare sul campo. Chi ha portato la squadra in D sarà ricordato sempre, ora il difficile sarà cercare di mantenere quanto conquistato ma tutto ciò è stimolante allo stesso tempo. Questa città e società ha fatto passi importanti sotto ogni punto di vista, anche sociale. E non è scontato per cui è motivo di orgoglio e di grande responsabilità per me rappresentare l’Enna oggi”.