Giallo a Enna sul finto rapimento denunciato da un’anziana: perché lo ha fatto?

Il caso

La donna è stata denunciata per simulazione di reato. Ma si indaga per capire che cosa l'abbia spinta a inventarsi la storia

La polizia ha denunciato per simulazione di reato un’anziana che aveva raccontato di essere stata sequestrata e rapinata. I fatti risalgono al 5 marzo scorso quando l’indagata rivelò alla squadra mobile di Enna che due uomini, in pieno centro cittadino, l’avevano costretta a salire in macchina e portata nella sua abitazione, fuori città, per farsi consegnare denaro e gioielli.

La donna aveva anche raccontato alla polizia che i due malviventi, dopo essersi impossessati del denaro, dei gioielli e di altri oggetti di valore presenti in casa, l’avevano riaccompagnata ad Enna per liberarla in una centrale via del centro storico.