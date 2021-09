Gagliano, scoppia una bombola di gas e nell'incendio muore un uomo

Tragedia a Gagliano dove in via Orto Badia, in pieno centro intorno alle 7,30 è morto un uomo di 65 anni a seguito dell'esplosione di una bombola di gas e del successivi incendio. I soccorritori lo hanno trovato carbonizzato. Sul luogo sono intervenute due ambulanze, l'elisoccorso, i vigili del fuoco di Nicosia e Troina, i carabinieri delle stazioni di Gagliano e Nicosia, i vigili urbani. Nella palazzina di tre piani, dove però abitava soltanto l'uomo deceduto, sono andati in frantumi i vetri di finestre e balconi. Il cadavere dell'uomo è stato trovato adagiato sul letto.

