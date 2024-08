Nissoria, oggi il premio dedicato a Calogero Gliozzo

Enna

L'uomo era affetto da una rara forma di linfoma e fu protagonista di una raccolta fondi online senza pari

Cultura e musica con ospiti d’eccezione per ricordare Calogero Gliozzo, guerriero combattente contro una rara forma di linfoma e protagonista di una raccolta fondi online senza pari “Aiutiamo Calogero Gliozzo” che, grazie all’iniziativa delle due sorelle, gli permise di volare in Israele e sottoporsi ad una terapia sperimentale. Inizialmente guarito, fu purtroppo di nuovo colpito dalla malattia e costretto ad arrendersi. La sua scomparsa commosse l’Italia, era un giovane che amava la vita e che, come tutti gli animi sensibili, amava la poesia, essendo stato lui stesso scrittore.

In sua memoria è stato organizzato, per questa sera, un premio con la direzione artistica di Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo – presidente e vicepresidente dell’associazione culturale Big Factory – in accordo con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Colianni e con gli assessori Grazie Altavilla ed Elena Rinaldi.

Gli ospiti per la premiazione dei tre vincitori delle tre sezioni di letteratura saranno il cantautore siciliano Mario Incudine, proprio dopo meno di un mese dall’uscita del suo nuovo album “Il senso della misura”. Una raccolta, già rivelatasi un successo, che si compone di dodici tracce che mescolano il Mediterraneo con le più moderne sonorità. Incudine sarà accompagnato dal maestro Antonio Vasta, musicista di vaglia, suo compagno d’arte da circa venticinque anni e produttore musicale dell’album.

Nicola Costa, invece, l’altro ospite d’eccezione della serata, reduce dal successo di “Sfracelli d’Italia”, con all’attivo una ricca esperienza professionale. Attore e regista catanese dirige il Laboratorio Teatrale Accademico Permanente del Centro Studi Teatro e Legalità della sua città.

Numerose le domande di partecipazione pervenute per le tre sezioni: sezione A rivolta alla poesia, sezione B rivolta alla narrativa, nello specifico ai racconti brevi, sezione C invece, riservata ai minori, rivolta alla narrativa, nello specifico alla favola.