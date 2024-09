Tentato omicidio nell’ennese, la corte d’appello conferma la condanna di primo grado

La sentenza

Saranno 8 anni di carcere per Alberto Paternò, accusato del tentato omicidio di Maurizio Cappa, avvenuto a Villarosa nel dicembre del 2017

Confermata la sentenza di condanna, emessa in I grado dal tribunale di Enna, a 8 anni di carcere per Alberto Paternò, accusato del tentato omicidio di Maurizio Cappa, avvenuto a Villarosa nel dicembre del 2017. La conferma viene dalla corte d’appello di Caltanissetta, presieduta da Teresa Carmela Giannazzo. Era stato il procuratore generale Fabio D’Anna a chiedere la conferma della condanna, richiesta che ha trovato l’adesione del legale di Maurizio Cappa, costituitosi parte civile con l’avvocato Donatella Baglio Pantano.