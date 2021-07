Frontex ignorò le prove degli abusi sui migranti

BRUXELLES - dei migranti "negli Stati membri in cui aveva un'operazione congiunta, ma non ha dato seguito a tali violazioni in modo tempestivo, vigile ed efficace". Lo afferma il rapporto del .La relazione specifica che "diversi attori affidabili, come organismi e organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani, hanno costantemente segnalato tali violazioni alla frontiera ma Frontex ha generalmente ignorato tali rapporti". Tuttavia .Il Gruppo di Lavoro mostra , Fabrice Leggeri e "si rammarica del suo rifiuto di attuare le raccomandazioni della Commissione per garantire il rispetto del regolamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e nel ritardare il reclutamento di osservatori internazionale per dei diritti fondamentali"."Raccomandiamo che Commissione, Stati membri e l'Agenzia stessa collaborino allo sviluppo di protocolli comuni per riuscire a coordinare operazioni rischiose per salvare vite in mare e per garantire la protezione delle frontiere esterne nel di coloro che sono tra le persone più vulnerabili. Non si può pestare il dito a chi con quel dito è appeso sul ciglio di un burrone." Cosi la nel presentare le conclusioni del rapporto."Quando ho parlato" col direttore esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri, di questa relazione del Parlamento europeo, "mi ha garantito che prenderà tutte le raccomandazioni in modo molto serio. Spero lo faccia". Così la, .

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA