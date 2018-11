Guardia Costiera, nave Dattilo apre le porte ai visitatori al porto di Catania

Catania - Il prossimo venerdì 23 novembre, in occasione della ricorrenza dei 30 anni dalla fondazione della componente aerea del Corpo delle Capitanerie di porto, la Base Aeromobili della Guardia Costiera ed il pattugliatore CP940, Luigi Dattilo, apriranno le porte alla cittadinanza per consentire visite guidate all'interno delle strutture e sui propri mezzi, ad ulteriore testimonianza del rapporto di vicinanza tra cittadino e istituzioni.

Chi vorrà approfondire la conoscenza con il settore “volo”, non dovrà far altro che recarsi presso Fontanarossa ed accedere alla Base Aeromobili della Guardia Costiera dove gli sarà assegnato un parcheggio gratuito e da lì proseguirà la visita partecipando alla mostra statica dei velivoli in dotazione ed assisterà alla proiezione di video della componente aerea. Chi è interessato alla parte “mare”, dovrà invece recarsi in porto. Dopo il varco di accesso, verrà indirizzato verso la banchina n. 12, all’ormeggio di nave Dattilo. Sotto bordo si formeranno gruppi da circa 15 partecipanti che verranno accompagnati a bordo del pattugliatore e conosceranno i luoghi di vita e di lavoro degli equipaggi del Corpo.

Per l’occasione, nelle immediate vicinanze della nave, atterrerà un elicottero della Guardia Costiera, AW139CP, NEMO. Il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio (CP) Gaetano Martinez confida in un'ampia adesione all'iniziativa, voluta per rinnovare la vicinanza della Capitaneria alla città e far meglio comprendere l'attività quotidiana della Guardia Costiera, tradizionalmente attenta e sensibile ai bisogni dell'utenza durante tutto l'anno e non solo nel periodo estivo.

L'apertura ai visitatori sarà garantita esclusivamente nella fascia oraria 09.00 - 12.00, con visite guidate gratuite. Per motivi di sicurezza, si raccomanda ai visitatori di portare il proprio documento d'identità.