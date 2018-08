Valentino Rossi corre su una pista d'amore e conquista una modella

Un legame già "pizzicato" dai paparazzi da qualche tempo, ma adesso con lo scatto pubblicato su Instagram è arrivata una conferma ufficiale. L'amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non è più un'ipotesi, ma una certezza. E' lei, modella di grande bellezza originaria di Arese, ad ufficializzare la relazione con il campione di motociclismo pubblicando uno scatto che li ritrae insieme in un momento di vacanza.

Rossi non è nuovo alle relazioni con ragazze bellissime, modelle in particolare. Anche l'ex Linda Morselli era infatti una mannequin. Con Francesca Sofia, Valentino sembra fare sul serio. Il pilota, non è più un ragazzino, e a 39 anni potrebbe anche pensare di voler mettere la "testa a partito".