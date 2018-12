Letizia di Spagna regina di eleganza con qualche outfit da copiare

Letizia di Spagna, regina consorte di Felipe, è una delle teste coronate più glamour ed eleganti nel panorama delle giovani consorti di principi e re. Lei, ex giornalista televisiva e madre di Leonor e Sofia, è sempre sul "pezzo"; in questo caso sull'abito. Sembra non sbagliare un colpo la regina dal fisico asciutto e dallo sguardo determinato. Sia che indossi il rosa confetto, il blu austero o il rosso fuoco, appare sempre super elegante e mai fuori luogo o fuori tono. Letizia osa anche anche con look audaci come quello sfoggiato con il giubbino aderente di pelle nera o più recentemente, con un abito blu dalla profonda scollatura sul davanti, coperta dal pizzo dello stesso colore dell'abito. Alcuni dei suoi outfit potrebbero anche ispirare chi volesse apparire regale. Esattamente come lei, al netto certo di una corona che non è per tutte.