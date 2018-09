Catania: degrado urbano di una zona ad alta frequenza di persone e auto

Continua il degrado urbano.Come segnalato in passato in via Ala nel tratto che da Largo Taormina porta a via Cesare Beccaria continua il degrado urbano di una zona ad alta frequenza di persone e macchine.

Non basta spazzare le strade, se i marciapiedi sono ridotti a veri percorsi ad ostacoli per i malcapitati pedoni costretti ad usufruirne (parolona): si inizia con i marmi divelti; passando all'inciviltà di qualche ubriacone, pavimenti saltati, l'immancabili escrementi secchi, per completare con discariche varie a cielo aperto vicino i cassonetti riempiti di tutto. ultimamente da tali cassonetti esce un topo di medie dimensioni. Considerando che in un recente passato tali roditori sono stati "ospiti" anche della vicinissima scuola Media Majorana, spero in un intervento del Comune per ripristinare lo stato dei luoghi e mettere in sicurezza la jungla presente.

Dario Anzaldi





