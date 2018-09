Catania, viale Mario Rapisardi: ripristino segnaletica stradale a "metà"

Giorni fa sono venuti degli operai della Multiservizi a ripristinare delle strisce pedonali al viale Mario Rapisardi altezza bar Menza, come al solito i lavori si fanno a metà perchè gli altri angoli dell'incrocio molto pericoloso e sprovvisto di strisce perchè scolorite non sono stati fatti: forse si aspetta che ci scappi il morto per incidente stradale.

Giuseppe Raciti

