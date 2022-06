Il nuovo amore di Marika Pellegrinelli "incassa" il cuoricino dell'ex Ramazzotti

Marika Pellegrinelli, modella dalla bellezza mozzafiato, è di nuovo innamorata. Il fortunato è il dj e produttore musicale, di origini camerunesi William Djoko. E a quanto pare la relazione "incassa" anche l'ok dell'ex marito della modella, Eros Ramazzotti che ad un post in cui le balla con il suo nuovo amore, mette un cuoricino e la scritta: "Nel tuo habitat preferito", in riferimento ad una serata da dj set che vede al consolle proprio Djoko. Qualche follower più attenta (e maliziosa) in realtà ha visto nel commento del cantante romano una nota ironica riservata alla ex.

Pubblicità

Pellegrinelli e Ramazzotti, genitori di Gabrio Tullio e Raffaella Maria, sono stati una coppia per tanti anni. Finito l'amore lei, solitamente riservata sulla sua vita privata, avrebbe fatto coppia con il giovane imprenditore Charley Vezza, una relazione che però non è durata più di tanto. Adesso con Djoko sembra amore folle.

La modella non fa mistero della nuova relazione con il dj dalla pelle ambrata della cui vita privata non si sa quasi nulla. Lei è felice e non balla più da sola.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA