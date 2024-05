Riflessioni educative: a San Giorgio via agli “Atelier di quartiere”

Terzo settore e istituzioni

“Nessunə si educa da solə”, è un messaggio chiaro che sotto al piccolo fonema “ə” custodisce un mondo di possibilità. Quelle di una nuova comunità educante, da costruire a Catania in modo non convenzionale, con la realizzazione degli Atelier di quartiere. Questi i temi centrali della tavola rotonda – che si terrà martedì 30 aprile alle 10.00 presso il 6° Municipio, strada San Giorgio, 27– che lancia un’iniziativa nata all’interno dell’omonimo progetto “Nessunə si educa da solə” realizzato dalle tre associazioni Officina SocialMeccanica (ente capofila), Cooperativa Sociale Punto & Accapo, Rugby I Briganti ASD Onlus, con l’Istituto Comprensivo San Giorgio e il Liceo classico Statale “Nicola Spedalieri”.