Corruzione in comuni lombardi,11 arresti

MILANO, 03 MAG - La Gdf di Milano ha arrestato 11 persone accusate a vario titolo di corruzione negli appalti per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva in scuole e istituti per anziani e di pulizie in uffici pubblici, per un valore complessivo di 39 milioni di euro, in diversi comuni dell'hinterland milanese e lombardi (Buccinasco, Cornaredo, Mediglia, Ranica, Flero). Stando alle indagini della Procura milanese, 11 contratti di fornitura sarebbero stati assegnati dagli enti locali a favore delle imprese alle quali erano direttamente collegati alcuni indagati o di altre disposte a pagare una "tangente" compresa fra l'1 e il 2 % del prezzo posto a base d'asta della gara. Dagli accertamenti è emerso come il pagamento delle mazzette avvenisse attraverso "la devoluzione di valore o di somme di denaro in forma rateizzata per tutta la durata della fornitura". I finanzieri hanno, infatti, documentato anche le fasi della consegna di una "bicicletta professionale da corsa, del valore commerciale di 3.000 euro, a favore di un pubblico dipendente corrotto per l'aggiudicazione di una gara del valore di 300.000 euro".

