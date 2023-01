Cybersicurezza: Baldoni, in Italia 3 mln di attacchi al giorno

ROMA, 24 GEN - "Gli attacchi cibernetici aumenteranno nella complessità e nel numero. Microsoft ha recentemente stimato 1.300 tentativi al secondo nel mondo, pari a 110 milioni al giorno, 3 milioni dei quali in Italia sulla base del Pil. E' uno dei grandi problemi da affrontare ed è importante fare rete, sviluppare capacità". Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni, nel corso di un convegno al Senato. "Noi - ha informato Baldoni - interloquiamo con le Regioni per innalzare la loro capacità cyber. Ci sono due fondi dedicati alla cybersicurezza che si aggiungono a quello da 623 milioni di euro del Pnrr per dare alla Pubblica amministrazione importanti strumenti per la difesa". Servono, ha sottolineato, "esperti; ne abbiamo pochi e molti vanno all'estero. L'Agenzia ha fatto un accordo con 5 Regioni (Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Puglia) e spero che tutte le altre si uniranno per cercare di realizzare percorsi post-diploma di due anni che permetteranno a Pa e industria locale di creare quelle competenze che sono indispensabili per poter tenere a bada gli attacchi".

