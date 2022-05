Falcone: Miceli, domani sarò a celebrazioni come ogni anno

PALERMO, 22 MAG - "Come tutti gli anni domani sarò alle celebrazioni della strage di Capaci. Parteciperò agli eventi per il trentesimo anniversario. Non ho bisogno di inviti. Parteciparvi è un dovere civile, è un dovere morale. Sarò lì assieme a tutti i cittadini palermitani che con me in questi trent'anni hanno partecipato nel nome della lotta alla mafia. A nessuno può essere consentito di dire 'andrò solo se invitato'. No, questo modo di pensare non è Palermo". Lo ha affermato questa mattina, alla manifestazione del Pd con il vice segretario nazionale del partito Giuseppe Provenzano a Villa Filippina, il candidato sindaco di Palermo della coalizione progressista, Franco Miceli, in polemica con quanto affermato nei giorni scorsi dal candidato della destra Roberto Lagalla.

